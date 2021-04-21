Путин «приподнял» курс рубля

Рубль вырос к доллару и евро на фоне послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, следует из данных Московской биржи.

Так, курс доллара к рублю опустился на 0,25% и составил 76,6 рубля, евро подешевело на 0,46% — до 91,9 рубля. Позитивно на послание отреагировал и рынок российских акций, индекс Мосбиржи поднялся до 3569,44 пунктов, а индекс РТС — до 1468,42 пунктов.

В ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что Москва выступает за глобальную стабильность и предлагает западным партнерам переговоры по вопросам стратегических вооружений и глобальной безопасности.

«Целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности, которая охватывала бы не только традиционные стратегические вооружения, но и все наступательные и оборонительные системы», — уточнил Путин.