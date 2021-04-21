Певица из Канады установила рекорд по взятию самой низкой ноты

Певица из Канады Джой Чэпмен установила рекорд Гиннеса среди женщин по взятию самой низкой, видео с пением артистки опубликовано на ее YouTube-канале.

Новый рекордсмен по женской самой низкой ноте на 33,57 герца C1. Чэпмен брала ноты еще ниже и э то слышали инженеры, но без специальных измерений неизвестно насколько она могла опуститься.

Джой Чэпмен занимается пением всю жизнь: в детстве она выступала в церковном хоре, а сейчас часто исполняет мужские партии, поэтому взятие самой низкой ноты не стало для нее проблемой.