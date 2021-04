Sony раздаст игру Horizon Zero Dawn бесплатно

Компания Sony запустила с 20 апреля бесплатную раздачу полного издания игры Horizon Zero Dawn. Забрать популярный экшен можно до 15 мая.

Игра доступна в рамках акции Stay At Home для владельцев консолей PlayStation 4 и PlayStation 5. Бесплатно получить Horizon Zero Dawn Complete Edition можно на официальной странице игры в PS Store.

В содержимое издания входит игра Horizon Zero Dawn, дополнение The Frozen Wilds, дополнительные костюмы, оружие и наборы, а также цифровой альбом с иллюстрациями. Эти предметы доступны после загрузки обновления Horizon Zero Dawn: Complete Edition версии 1.45.

Игрокам предстоит отправиться с девушкой по имени Элой в опасное путешествие по загадочному миру, которым правят смертоносные машины, чтобы разгадать тайну заката человеческой цивилизации.