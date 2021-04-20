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Трамп предостерег Байдена от подталкивания России к Китаю

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Соединенные Штаты должны наладить отношения с Россией вместо того, чтобы подталкивать ее к более тесному сотрудничеству с Китаем, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

«Быть в хороших отношениях с президентом Путиным это отлично. Нам нужно вести дела с Россией, мы должны поладить с Россией вместо того, чтобы подталкивать Россию к Китаю», — цитирует ТАСС Трампа.

Бывший президент США подчеркнул, что в настоящее время «Россия и Китай вместе и совместно набирают силу».

Трамп привел в пример обвинения России в выплате афганским боевикам вознаграждения за убийства американских военных. «Все это дело с наградами. Теперь говорят, что все это ложь. Как и все остальное», — пояснил экс-президент.

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Политика #Мир
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