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Чехия отказалась считать взрыв на военном складе нападением России

Источник:
РБК
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Фото: Ministerstvo obrany České republiky

Взрыв на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году не был ни актом терроризма, ни нападением России на Чехию, заявил чешский премьер Андрей Бабиш.

«Россия не нападала на Чехию. Агенты напали на товары для болгарского торговца оружием, который, вероятно, продавал это оружие государствам, воюющим против России», — цитирует Бабиша РБК.

«Я хочу еще раз повторить, что это был не акт государственного терроризма, а нападение на товары, принадлежавшие болгарскому торговцу оружием», — отметил премьер.

В то же время премьер отметил, что такие операции «недопустимы на территории суверенного государства». «Мне очень жаль, что погибли два наших соотечественника», — добавил он.

Бабиш также повторил версию чешской полиции, по которой взрыв должен был произойти после того, как партия оружия была доставлена в Болгарию. Поэтому он охарактеризовал операцию как проваленную.

Полиция Чехии объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова. Их же британская разведка обвиняла в причастности к отравлению российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Политика #Мир #Говорят о России
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