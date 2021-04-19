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Плетнева рассказала о процветании артистической проституции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © dusya_star, instagram.com/dusya_star

Певица Анна Плетнева из группы «Винтаж» считает, что многие артисты вынуждены подстраиваться под современный способ продвижения — TikTok.

Певица уверена, что с появлением соцсети TikTok многим артистам пришлось прогнуться под нее, чтобы продвинуть свое творчество на этой площадке и в том числе привлечь современную аудитории.

«Процветает такая артистическая проституция: ты вынужден подстраиваться, принять условия и с радостной улыбкой на лице заниматься самообманом», — сказала Анна Плетнева в интервью изданию «7дней».

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«ТикТок» — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании «ByteDance». Анна Плетнева назвала создателей соцсети «молодцами», но при этом считает, что сервис создан для того, чтобы его пользователи «стали немного дебилами».

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Топ комментариев

Glum_Tweet

Ага его любовь видна во всём! Дорог нет медицины нет зарплат нет жизни нет! Любовь зла!

Иркут 69

Рождественская сказка для непосредственных домохозяек в глубинке... 😀Впервые за полтора десятка лет взял...

Uynachalnica

То-то зарплаты тут самые низкие!

great_america

Очевидно он любит безлюдную сибирь.
Sibnet.Ru