Плетнева рассказала о процветании артистической проституции

Певица Анна Плетнева из группы «Винтаж» считает, что многие артисты вынуждены подстраиваться под современный способ продвижения — TikTok.

Певица уверена, что с появлением соцсети TikTok многим артистам пришлось прогнуться под нее, чтобы продвинуть свое творчество на этой площадке и в том числе привлечь современную аудитории.

«Процветает такая артистическая проституция: ты вынужден подстраиваться, принять условия и с радостной улыбкой на лице заниматься самообманом», — сказала Анна Плетнева в интервью изданию «7дней».

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«ТикТок» — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании «ByteDance». Анна Плетнева назвала создателей соцсети «молодцами», но при этом считает, что сервис создан для того, чтобы его пользователи «стали немного дебилами».