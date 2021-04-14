Группа «Винтаж» выпустила новый мини-альбом

Группа «Винтаж» опубликовала в Сети новый мини-альбом «Быстрые движения», куда вошли пять композиций. Три из них — новинки.

Всего в ЕP пять песен. Одноименная с названием альбома «Быстрые движения» и «С замиранием сердца» уже были доступны слушателям, а треки «Глупая любовь», «Песочные часы» и «Параллели» поклонники услышат впервые.

«Огромная радость, что у нас есть этот запал, есть это желание творить, творить и еще раз творить», — говорит Анна Плетнева в приветствии к новому альбому.

Мини-альбом записан совместно с музыкантом Red Max, автором и композитором Алексеем Романоф. Всего в дискографии «Винтажа» шесть студийных альбомов и один ЕP.