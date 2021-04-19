Экс-президент Эстонии предложил запретить россиянам въезд в ЕС

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил запретить российским гражданам въезжать в страны Евросоюза.

«Возможно, должен наступить перерыв для любых поездок из России [в страны ЕС. Просто заморозить визы за исключением чрезвычайных семейных обстоятельств. На кону стоит безопасность Европы. Хватит», — приводит ТАСС заявление экс-президента.

Ранее МИД Литвы выразил поддержку действиям Чехии по высылке 18 сотрудников российского посольства.

Тоомас Хендрик Ильвес был президентом Эстонии с 2006 по 2016 год.