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Экс-президент Эстонии предложил запретить россиянам въезд в ЕС

Источник:
ТАСС
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Фото: Chatham House / CC BY 2.0

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил запретить российским гражданам въезжать в страны Евросоюза.

«Возможно, должен наступить перерыв для любых поездок из России [в страны ЕС. Просто заморозить визы за исключением чрезвычайных семейных обстоятельств. На кону стоит безопасность Европы. Хватит», — приводит ТАСС заявление экс-президента.

Ранее МИД Литвы выразил поддержку действиям Чехии по высылке 18 сотрудников российского посольства.

Тоомас Хендрик Ильвес был президентом Эстонии с 2006 по 2016 год.

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