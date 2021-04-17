Полицейский в Туве случайно ранил девушку при стрельбе

Фото: © пресс-служба Госдумы
Сотрудник ГИБДД в Туве ранил девушку, находившуюся в машине, которую он пытался остановить, по данному факту следователи проводят проверку, сообщает пресс-служба республиканского управления СКР.
Накануне днем в Барун-Хемчикском районе республики инспектор ДПС четыре раза выстрелил в автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого не остановился по требованию полицейского. В результате была ранена 16-летняя жительница города Ак-Довурак.
Отмечается, что здоровью девушки ничего не угрожает, сейчас устанавливается тяжесть причиненного вреда здоровью раненой пассажирки. Также следователи выясняют причины, по которым водитель проигнорировал требования сотрудник ГИБДД.
andrei703333димка балабол, а как же денег нет, но вы держитесь ?
great_americaА самое главное себе в Кремле платят по стандартам развитых стран - тысячи долларов.
rumatamа этот толстомордый лизаблюд , не заметил что и цены выросли.
great_americaТут вопрос с чем сравнивать. Они бы еще с военным временем сравнивали.А отностительно развитых стран...