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Полицейский в Туве случайно ранил девушку при стрельбе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Сотрудник ГИБДД в Туве ранил девушку, находившуюся в машине, которую он пытался остановить, по данному факту следователи проводят проверку, сообщает пресс-служба республиканского управления СКР.

Накануне днем в Барун-Хемчикском районе республики инспектор ДПС четыре раза выстрелил в автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого не остановился по требованию полицейского. В результате была ранена 16-летняя жительница города Ак-Довурак.

Отмечается, что здоровью девушки ничего не угрожает, сейчас устанавливается тяжесть причиненного вреда здоровью раненой пассажирки. Также следователи выясняют причины, по которым водитель проигнорировал требования сотрудник ГИБДД.

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Топ комментариев

andrei703333

димка балабол, а как же денег нет, но вы держитесь ?

great_america

А самое главное себе в Кремле платят по стандартам развитых стран - тысячи долларов.

rumatam

а этот толстомордый лизаблюд , не заметил что и цены выросли.

great_america

Тут вопрос с чем сравнивать. Они бы еще с военным временем сравнивали.А отностительно развитых стран...
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