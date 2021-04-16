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Песков отказался комментировать звонок Зеленского в Кремль

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать слова украинского лидера Владимира Зеленского о несостоявшемся разговоре с российским президентом Владимиром Путиным.

«Я оставляю без комментариев», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Песков уточнил, что помощники президентов Украины и России находятся в постоянном контакте и могут обсуждать оперативные вопросы.

Ранее Зеленский в интервью французским журналистам рассказал, что запрашивал разговор с президентом России Владимиром Путиным, когда в Донбассе погибли четверо украинских военных и еще двое были ранены, однако ему якобы не ответили.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель позднее заявила, что российская сторона не ответила на запрос администрации украинского лидера о переговорах по ситуации в Донбассе. Однако в Кремле заверили, что в последние дни не видели запросов со стороны Зеленского.

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Политика #Россия #Мир
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