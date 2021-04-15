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Россия вызвала посла США на «тяжелый разговор»

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Россия вызвала посла США в МИД после введения новых санкций, сообщила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Разговор для американской стороны будет тяжелым», — подчеркнула она, добавив при этом, что новые санкции США получат со стороны России «решительный отпор». По ее словам, «ответ на санкции будет неотвратимым».

Захарова также отметила, что ответственность за деградацию двухсторонних отношений «целиком лежит на Вашингтоне». Американской стороне «придется осознать, что им придется за это расплачиваться», указала дипломат.

Ранее администрация Джо Байдена объявила о введении новых санкций против России. Они предусматривают запрет банкам и другим финансовым институтам приобретать на первичном рынке российский госдолг в виде облигаций.

Кроме этого, США вышлют десять российских дипломатов и введут ограничения против шести российских компаний, якобы поддерживающих российские спецслужбы в сфере киберпространства.

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Политика #Россия #Мир
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