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«Иронию судьбы» переснимут с племянницей Джулии Робертс

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: iDominick / CC BY-SA 2.0

Племянница голливудской звезды Джулии Робертс, актриса Эмма Робертс сыграет главную женскую роль в ремейке «Иронии судьбы», который снимет российский режиссер Марюс Вайсберг.

Англоязычная версия «Иронии судьбы» будет называться About Fate. Главные роли в проекте сыграют голливудские актеры Эмма Робертс и Томас Манн, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Централ Партнершип».

«Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом, и вот наконец благодаря моему партнеру Владимиру Кошелеву у нас получилось создать блестящий сценарий», — приводит пресс-служба слова Вайсберга.

Племянница Джулии Робертс Эмма известна по сериалу «Американская история ужасов» и фильму «Мы — Миллеры». Марюс Вайсберг — режиссер, сценарист и продюсер, автор таких комедий, как «Бабушка легкого поведения», «Гитлер капут!», «Любовь в большом городе».

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