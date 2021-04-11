Вступили в силу новые правила использования маткапитала

Министерство труда и социальной защиты России внесло изменения в правила использования маткапитала, скорректировав порядок отзыва средств маткапитала с накопительной части пенсии, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее порядок действий для перевода средств на накопительную пенсию в случае, если родители уже отзывали их на другие цели и не воспользовались ими, отсутствовал.

Теперь родители получили возможность в течение полугода со дня возврата средств на счет в ПФР решить, на что пойдут эти деньги, написав соответствующее заявление. При этом в случае, если за этот срок решение так и не было принято, его можно продлить еще один раз, также написав заявление в Пенсионный фонд.

Если решение не было принято, то в течение трех месяцев средства маткапитала по умолчанию пойдут на накопительную пенсию, приводит РИА Новости приказ ведомства.

Размер материнского капитала с 1 января 2021 года увеличен на 3,7%, он составляет 483,8 тысячи рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи рублей — на второго.