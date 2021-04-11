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Эрдоган выступил за возврат Крыма Украине и ее вступление в НАТО

Источник:
ТАСС
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Фото: © официальный сайт президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле подтвердил отказ признавать «аннексию Крыма» и выразил поддержку украинскому членству в НАТО.

«Мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма», — цитирует ТАСС Эрдогана.

Президент Турции поддержал инициативу Украины в виде «Крымской платформы», которая направлена на сближение международного сообщества по Крыму. «Надеемся, что эта инициатива принесет положительные результаты для всех народов Крыма, включая крымских татар, и Украины», — сказал он.

Эрдоган и Зеленский по итогам встречи приняли совместное заявление, в котором выразили поддержку украинскому членству в НАТО.

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