НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Минобороны рассекретило архивные документы космонавтов

Источник:
Sibnet.ru
219 0
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Раздел с историческими документами космонавтов появился на сайте Минобороны. Его открытие приурочено к 60-летию первого полета человека в космос.

В частности, на сайте можно найти личные дела Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других космонавтов. Например, впервые обнародованы удостоверение космонавта №1, полетное задание на первый космический полет.

Так, к документам по случаю выпуска Гагарина из Чкаловского военного авиационного училища прикреплен отзыв его руководства. Отмечается, что первый космонавт политически развит хорошо, однако малоактивен в общественной жизни.

Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

«Дисциплинированный, идеологически выдержанный, морально устойчив, грамотен. Теоретически подготовлен отлично. Летать любит, летает смело и уверенно. Уставы Советской Армии знает хорошо и практически их выполняет», — говорится в отзыве.

Минобороны подчеркивает, что исторические документы и фотографии «ярко и эмоционально передают тот путь, который пришлось пройти первым участникам космической программы к этому великому свершению».

Тема: Человек и космос
Россиянам пообещали космическую связь
Россия создаст космическую царь-ракету
Илон Маск дал совет «Роскосмосу»
NASA показало фото «погибшей» сверхновой
смотреть все
Технологии #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Красноярский ТЦ эвакуировали из-за возгорания
Шланг сбил с ног пожарного и бабушку в Томске. ВИДЕО
Три человека за сутки погибли в горящих домах Забайкалья
Агафья Лыкова подарила музею четки из рыбьих костей
Самое популярное
Игра Grand Theft Auto V получила фотореалистичную графику
Разгоняем Windows 10: как включить максимальный режим
Стоянку с новыми грузовиками из 90-х нашли в России
Законопроект о снижении пенсионного возраста внесли в Госдуму
Обсуждение (0)
Картина дня
Крупное ДТП с российскими туристами произошло в Турции
Сбербанк оценил кражу денег с помощью записи голоса граждан
Электроэнергию для россиян посчитали неоправданно дешевой
Минобороны рассекретило архивные документы космонавтов
Отношения
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
47
Кремль отказал Навальному в тюремных привилегиях
46
Электроэнергию для россиян посчитали неоправданно дешевой
40
Американский флот зайдет в Черное море
38
Кремль увидел в действиях Киева угрозу войны
34
Навального с температурой перевели в медсанчасть
Sibnet.Ru