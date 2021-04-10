Минобороны рассекретило архивные документы космонавтов

Раздел с историческими документами космонавтов появился на сайте Минобороны. Его открытие приурочено к 60-летию первого полета человека в космос.

В частности, на сайте можно найти личные дела Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других космонавтов. Например, впервые обнародованы удостоверение космонавта №1, полетное задание на первый космический полет.

Так, к документам по случаю выпуска Гагарина из Чкаловского военного авиационного училища прикреплен отзыв его руководства. Отмечается, что первый космонавт политически развит хорошо, однако малоактивен в общественной жизни.

Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

«Дисциплинированный, идеологически выдержанный, морально устойчив, грамотен. Теоретически подготовлен отлично. Летать любит, летает смело и уверенно. Уставы Советской Армии знает хорошо и практически их выполняет», — говорится в отзыве.

Минобороны подчеркивает, что исторические документы и фотографии «ярко и эмоционально передают тот путь, который пришлось пройти первым участникам космической программы к этому великому свершению».