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Теологию включили в перечень научных специальностей России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новая номенклатура научных специальностей введена в России приказом Министерства науки и высшего образования. Среди отраслей знания в этом перечне теперь присутствует теология, сообщает официальный сайт Русской православной церкви.

«Принятие новой номенклатуры стало отражением поступательного развития теологии в России. Сделан важный шаг к становлению группы научных специальностей», — говорится в сообщении РПЦ.

В работе над новой номенклатурой принимали участие коллективы ученых и специалистов РАН, ведущие университеты и НИИ, а также 46 экспертных советов Высшей аттестационной комиссии, в которых работают более 1,5 тысячи ведущих ученых страны.

Теология отнесена к области социальных и гуманитарных наук. Она будет включать три новые специальности: «Теоретическая теология», «Историческая теология» и «Практическая теология». В каждой предусмотрены три исследовательских направления — православие, ислам, иудаизм.

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Жизнь #Религия #Образование
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