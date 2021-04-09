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Трейлер отреставрированной трилогии «Властелина колец» появился в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Отреставрированная версия трилогии Питера Джексона «Властелин колец» повторно выходит в российский прокат. В честь этого события в Сети появился новый дублированный трейлер.

Три части «Властелина колец» покажут в кинотеатрах в отреставрированной версии в 4К HDR со свежей цветокоррекцией, в том числе и в IMAX.

«Братство кольца» выйдет в кино 15 апреля, «Две крепости» — 22 апреля, а «Возвращение короля» — 29 апреля.

В кино пойдет театральная версия эпоса (558 минут в общем), тогда как в трейлер "нарезан" ряд сцен, имеющихся лишь в расширенной режиссерской (726 минут).

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