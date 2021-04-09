Трейлер отреставрированной трилогии «Властелина колец» появился в Сети

Отреставрированная версия трилогии Питера Джексона «Властелин
колец» повторно выходит в российский прокат. В честь этого события в Сети
появился новый дублированный трейлер.
Три части «Властелина колец» покажут в кинотеатрах в
отреставрированной версии в 4К HDR со свежей цветокоррекцией, в том числе и в
IMAX.
«Братство кольца» выйдет в кино 15 апреля, «Две
крепости» — 22 апреля, а «Возвращение короля» — 29 апреля.
В кино пойдет театральная версия эпоса (558 минут в общем), тогда как в трейлер "нарезан" ряд сцен, имеющихся лишь в расширенной режиссерской (726 минут).