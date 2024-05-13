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«Планета обезьян» обогнала российскую комедию в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Планета обезьян: Новое царство»

Американский фантастических боевик «Планета обезьян: Новое царство» стал лучшей новинкой уикенда без учета сборов в России и Белоруссии.

«Планета обезьян: Новое царство» в странах СНГ без России и Белоруссии собрал в прокате 80 миллионов рублей. Второе место заняла комедия «Как я встретил ее маму» с кассой 33,6 миллиона.

Но лучшие результаты в прокате по-прежнему показывают хиты проката — фильмы «Сто лет тому вперед» (235,6 миллиона рублей) и фильм-сказка «Летучий корабль» (42,9 миллиона).

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Топ комментариев

scorpion2777

Харьков начал становится для укров дотационным и не имеющим стратегического значения.

nicollaich

Цеивроппейцы.Зря вы не выполняли Минские соглашения.

Asd10

У военных работа такая. Укроп мясорубить.

joseph

Население попробовало кружевные трусики. Теперь его (и от него) не надо освобождать - оно само ушло.