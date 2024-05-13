«Планета обезьян» обогнала российскую комедию в прокате

Американский фантастических боевик «Планета обезьян: Новое царство» стал лучшей новинкой уикенда без учета сборов в России и Белоруссии.

«Планета обезьян: Новое царство» в странах СНГ без России и Белоруссии собрал в прокате 80 миллионов рублей. Второе место заняла комедия «Как я встретил ее маму» с кассой 33,6 миллиона.

Но лучшие результаты в прокате по-прежнему показывают хиты проката — фильмы «Сто лет тому вперед» (235,6 миллиона рублей) и фильм-сказка «Летучий корабль» (42,9 миллиона).