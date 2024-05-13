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Сериал «Универ. 13 лет спустя» стартует на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Универ. 10 лет спустя»

Премьера комедийного сериала «Универ. 13 лет спустя» состоится в 20.00 в понедельник, 13 мая, на канале ТНТ.

События в новом сериале развернутся через три года после истории, рассказанной в фильме «Универ. 10 лет спустя», вышедшем в 2021 году.

К своим ролям в сериале вернутся Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов, Екатерина Молоховская. Также в сериале появится Виталий Гогунский, исполнитель роли Кузи, которого в фильме не было.

Что будет в сериале «Универ. 10 лет спустя»

По сюжету, герои встретятся у особняка Кузи, который неприлично разбогател. Жизнь героев сильно поменялась после «Универа» — Антону приходится научиться быть отцом подростка, Маша и Валя будут страдать от безденежья, а Майкл никак не сможет отпустить Варю, которая планирует с ним развестись.

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Топ комментариев

scorpion2777

Харьков начал становится для укров дотационным и не имеющим стратегического значения.

nicollaich

Цеивроппейцы.Зря вы не выполняли Минские соглашения.

Asd10

У военных работа такая. Укроп мясорубить.

joseph

Население попробовало кружевные трусики. Теперь его (и от него) не надо освобождать - оно само ушло.