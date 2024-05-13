Сериал «Универ. 13 лет спустя» стартует на ТНТ

Премьера комедийного сериала «Универ. 13 лет спустя» состоится в 20.00 в понедельник, 13 мая, на канале ТНТ.

События в новом сериале развернутся через три года после истории, рассказанной в фильме «Универ. 10 лет спустя», вышедшем в 2021 году.

К своим ролям в сериале вернутся Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов, Екатерина Молоховская. Также в сериале появится Виталий Гогунский, исполнитель роли Кузи, которого в фильме не было.

Что будет в сериале «Универ. 10 лет спустя»

По сюжету, герои встретятся у особняка Кузи, который неприлично разбогател. Жизнь героев сильно поменялась после «Универа» — Антону приходится научиться быть отцом подростка, Маша и Валя будут страдать от безденежья, а Майкл никак не сможет отпустить Варю, которая планирует с ним развестись.