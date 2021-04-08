Зеленский приехал в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс, чтобы посетить позиции украинских военных в зоне конфликта, сообщает пресс-служба офиса главы государства.
«Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники», — говорится в сообщении.
Зеленский накануне встретился с председателем военного комитета НАТО Стюартом Пичем. «К сожалению, мы видим сейчас осложнения на востоке Украины, в Донбассе. Действительно видим увеличение количества выстрелов», — приводит ТАСС слова президента Украины.
На линии соприкосновения между украинскими силовиками и ополченцами Донбасса возобновились интенсивные перестрелки. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения.
Министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что украинские власти пытаются перевести конфликт в Донбассе в горячую фазу.
number10Все кругом говорят, что ставку ЦБ надо понижать, а Набиулина повышает, потому что она знает как экономике...
GunjaПравильно! А лучше вообще отправить ценны в свободное плавание - так глядишь к Новому году булка хлеба...
UynachalnicaИ это правильно! Нашему среднему классу, да с зарплатой в 19000 руб., никакие повышения цен не страшны!
Оксидированный шплинтАлексей Кудрин, ты вот обычным, простым рабоче-крестьянским языком умеешь говорить?Ну не понимают граждане...