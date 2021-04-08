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Зеленский приехал в Донбасс

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс, чтобы посетить позиции украинских военных в зоне конфликта, сообщает пресс-служба офиса главы государства.

«Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники», — говорится в сообщении.

Зеленский накануне встретился с председателем военного комитета НАТО Стюартом Пичем. «К сожалению, мы видим сейчас осложнения на востоке Украины, в Донбассе. Действительно видим увеличение количества выстрелов», — приводит ТАСС слова президента Украины.

На линии соприкосновения между украинскими силовиками и ополченцами Донбасса возобновились интенсивные перестрелки. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения.

Министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что украинские власти пытаются перевести конфликт в Донбассе в горячую фазу.

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Топ комментариев

number10

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Оксидированный шплинт

Алексей Кудрин, ты вот обычным, простым рабоче-крестьянским языком умеешь говорить?Ну не понимают граждане...
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