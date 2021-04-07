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США провалили испытания гиперзвукового оружия

Источник:
«Известия»
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Фото: U.S. Air Force / Christopher Okula

Соединенные Штаты провалили испытательный пуск одного из видов новейшего гиперзвукового оружия — крылатой ракеты ARRW, признались в Военно-воздушных силах (ВВС) США.

Бомбардировщик B-52 Stratofortress должен был запустить ракету ARRW, но произошла техническая накладка и самолету пришлось вернуться на базу у побережья в Калифорнии.

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«Первые испытания гиперзвуковой ракеты-носителя ВВС прошли не так, как планировалось. Испытательная ракета ARRW не завершила свою последовательность запуска», — приводят «Известия» заявление ВВС США.

Гиперзвуковая крылатая ракета AGM-183A ARRW должна летать со средней скоростью от 6,5 до 8 Махов (от 8 тысяч до 9,5 тысячи километров в час). Ей потребуется всего 10–12 минут, чтобы поразить объект противника на расстоянии 1600 километров.

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Оборона #Оружие #Техника
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