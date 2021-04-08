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Фильм «Уроки фарси» с новым взглядом на Холокост выходит в кинотеатрах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Уроки фарси»

Военная драма «Уроки фарси» про Вторую мировую войну, по мнению критиков, — новый шаг в развитии жанра кино о Холокосте. Фильм выходит в прокат 8 апреля.

Действие «Уроков фарси» происходит в 1942 году в оккупированной Европе. Оказавшись в концлагере, бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье выдает себя за перса — для него это единственная возможность остаться в живых.

Немецкие солдаты приводят Жиля к концлагерному повару Клаусу Коху, который мечтает, как только закончится война, уехать в Иран и открыть там ресторан. Жиль Кремье начинает учить немецкого офицера выдуманному им языку, который выдает за фарси.

Фильм создан совместно Россией, Германией и Белоруссией, а основные съемки проходили на территории Белоруссии, в частности, в Бобруйской крепости. «Уроки фарси» выдвинули на премию «Оскар» от Республики Беларусь, но фильм был дисквалифицирован, потому что большая часть работавшего над ними коллектива не связана с этой страной.

В фильме увидели новый шаг в развитии специфического жанра — кино о Холокосте. «Гуманистический посыл "Уроков фарси" оказывается значительнее его художественных достоинств», — писал в рецензии кинокритик Антон Фомочкин.


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Топ комментариев

Gunja

Правильно! А лучше вообще отправить ценны в свободное плавание - так глядишь к Новому году булка хлеба...

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Nik3316

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