Фильм «Уроки фарси» с новым взглядом на Холокост выходит в кинотеатрах

Военная драма «Уроки фарси» про Вторую мировую войну, по
мнению критиков, — новый шаг в развитии жанра кино о Холокосте. Фильм выходит в
прокат 8 апреля.
Действие «Уроков фарси» происходит в 1942 году в оккупированной
Европе. Оказавшись в концлагере, бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье
выдает себя за перса — для него это единственная возможность остаться в живых.
Немецкие солдаты приводят Жиля к концлагерному повару Клаусу
Коху, который мечтает, как только закончится война, уехать в Иран и открыть там
ресторан. Жиль Кремье начинает учить немецкого офицера выдуманному им языку,
который выдает за фарси.
Фильм создан совместно Россией, Германией и Белоруссией, а
основные съемки проходили на территории Белоруссии, в частности, в Бобруйской
крепости. «Уроки фарси» выдвинули на премию «Оскар» от Республики
Беларусь, но фильм был дисквалифицирован, потому что большая часть работавшего
над ними коллектива не связана с этой страной.
В фильме увидели новый шаг в развитии специфического
жанра — кино о Холокосте. «Гуманистический посыл "Уроков фарси"
оказывается значительнее его художественных достоинств», — писал в рецензии
кинокритик Антон Фомочкин.
GunjaПравильно! А лучше вообще отправить ценны в свободное плавание - так глядишь к Новому году булка хлеба...
number10Все кругом говорят, что ставку ЦБ надо понижать, а Набиулина повышает, потому что она знает как экономике...
Nik3316скоро про вспышки на Солнце писать будут)))
UynachalnicaИ это правильно! Нашему среднему классу, да с зарплатой в 19000 руб., никакие повышения цен не страшны!