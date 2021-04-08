Фильм «Уроки фарси» с новым взглядом на Холокост выходит в кинотеатрах

Военная драма «Уроки фарси» про Вторую мировую войну, по мнению критиков, — новый шаг в развитии жанра кино о Холокосте. Фильм выходит в прокат 8 апреля.

Действие «Уроков фарси» происходит в 1942 году в оккупированной Европе. Оказавшись в концлагере, бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье выдает себя за перса — для него это единственная возможность остаться в живых.

Немецкие солдаты приводят Жиля к концлагерному повару Клаусу Коху, который мечтает, как только закончится война, уехать в Иран и открыть там ресторан. Жиль Кремье начинает учить немецкого офицера выдуманному им языку, который выдает за фарси.

Фильм создан совместно Россией, Германией и Белоруссией, а основные съемки проходили на территории Белоруссии, в частности, в Бобруйской крепости. «Уроки фарси» выдвинули на премию «Оскар» от Республики Беларусь, но фильм был дисквалифицирован, потому что большая часть работавшего над ними коллектива не связана с этой страной.

В фильме увидели новый шаг в развитии специфического жанра — кино о Холокосте. «Гуманистический посыл "Уроков фарси" оказывается значительнее его художественных достоинств», — писал в рецензии кинокритик Антон Фомочкин.