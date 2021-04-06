НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Состояние салона и кузова укажет на реальный пробег авто

Источник:
Sibnet.ru
256 2
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Практически у всех машин старше 15 лет скручивают пробег, определить возраст поможет состояние кузова и салона, а также диагностика с помощью специального сканера.

Если в старой карбюраторной машине цифры механического прибора стоят неровно, а словно «прыгают» относительно друг друга, то это верный признак проведенных корректировок, пишет газета «Аргументы и Факты».

Если авто оборудовано цифровыми приборами, то показатели пробега при вмешательстве не исчезают бесследно и хранятся в памяти электронного блока управления (ЭБУ) или в управляющей электронике различных систем. Получить такую информацию можно благодаря специальным сканерам.

Также есть способы визуально определить реальный пробег авто. Коврик на водительском месте сильно протрется к 50 тысячам километров пробега, а к 80 тысячам начнет лосниться и блестеть кожа на руле. Обилие сколов, трещин, разводов и потертостей на кузове, а также пожелтевшие фары говорят о пробеге свыше 100 тысяч километров.

После 150 тысяч вытягивается и топорщится складками кожа на водительском сиденье, а потертый, неопрятный салон и сошедшая по краям резиновая накладка педалей — признак авто, прошедших более 200 тысяч километров. Пробег более 250 тысяч километров можно распознать по заметным потертостям от щеток стеклоочистителей на лобовом стекле.

Расшатанные и плохо фиксирующиеся двери, как правило, говорят о пробеге свыше 300 тысяч километров, а после 400 тысяч из-за усталости металла продавливается пассажирский диван или частично деформируется подушка водительского сиденья.

Еще по теме
Милицейский пикап «Волга» выставили на продажу
Канадское СМИ восхитилось мотоциклом Ural
Работы с электромобилем Zetta возобновились
УАЗ показал необычную «буханку»-примерочную
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Автомасло
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Подростки случайно убили знакомого скинутым с крыши металлоломом
Заявлявшая об удержании неизвестными девочка нашлась в Новосибирске
Авиакомпания S7 откроет прямые рейсы из Иркутска в Краснодар
МЧС приготовилось к паводкам в Сибири по худшему сценарию
Самое популярное
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 устроили шуточную демонстрацию ножа
Повысились российские цены на PlayStation 5
Картридж Super Mario продали за рекордные деньги
Разработчики закроют «облегченный» PUBG
Обсуждение (2)
Отношения
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

shlidt

«...Потребовал...» - прикольно!Одной рукой требуем, другой рукой делается всё, чтобы требования не то...

Uynachalnica

ЦитатаТак, чтобы попасть в российский средний класс, достаточно зарабатывать 19 тысяч рублей. - так я,...

Иркут 69

Бред. Доходы нельзя увеличить указами. Этого нельзя не понимать любому вменяемому человеку...

ychuxa

потребовал... цены тоже недавно требовал сдержать, итог все знаем p.s. зато карандашики хорошо ловим
Sibnet.Ru