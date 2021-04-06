Состояние салона и кузова укажет на реальный пробег авто

Практически у всех машин старше 15 лет скручивают пробег, определить возраст поможет состояние кузова и салона, а также диагностика с помощью специального сканера.

Если в старой карбюраторной машине цифры механического прибора стоят неровно, а словно «прыгают» относительно друг друга, то это верный признак проведенных корректировок, пишет газета «Аргументы и Факты».

Если авто оборудовано цифровыми приборами, то показатели пробега при вмешательстве не исчезают бесследно и хранятся в памяти электронного блока управления (ЭБУ) или в управляющей электронике различных систем. Получить такую информацию можно благодаря специальным сканерам.

Также есть способы визуально определить реальный пробег авто. Коврик на водительском месте сильно протрется к 50 тысячам километров пробега, а к 80 тысячам начнет лосниться и блестеть кожа на руле. Обилие сколов, трещин, разводов и потертостей на кузове, а также пожелтевшие фары говорят о пробеге свыше 100 тысяч километров.

После 150 тысяч вытягивается и топорщится складками кожа на водительском сиденье, а потертый, неопрятный салон и сошедшая по краям резиновая накладка педалей — признак авто, прошедших более 200 тысяч километров. Пробег более 250 тысяч километров можно распознать по заметным потертостям от щеток стеклоочистителей на лобовом стекле.

Расшатанные и плохо фиксирующиеся двери, как правило, говорят о пробеге свыше 300 тысяч километров, а после 400 тысяч из-за усталости металла продавливается пассажирский диван или частично деформируется подушка водительского сиденья.