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Омские власти «с шапкой» попросят денег на новый стадион

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти Омской области намерены построить на месте спорткомплекса «Красная звезда» новый стадион с футбольной школой, но денег на него в бюджете пока нет, сообщил журналистам глава региона Александр Бурков.

На строительство нового стадиона на месте «Красной звезды» необходимо 50 миллионов рублей, но таких денег у властей Омской области нет, сообщил Бурков в ходе онлайн-беседы с журналистами в понедельник.

«Разработана концепция. Мы находимся в поиске денег – минимум 50 миллионов рублей на проектирование. Пойдем с шапкой по миру просить у крупных финансовых структур и промышленников», – сказал губернатор.

По его словам, в здании нового стадиона планируется создать детскую академию футбола. По мнению Буркова, футбол в городе нужно развивать, потому что это доступный вид спорта – для того, чтобы ребенок им занимался, не нужно слишком больших затрат, а необходимы только «мяч, трусы и майка».

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Спорт #Футбол #Спортобъекты #Город
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shlidt

«...Потребовал...» - прикольно!Одной рукой требуем, другой рукой делается всё, чтобы требования не то...

Uynachalnica

ЦитатаТак, чтобы попасть в российский средний класс, достаточно зарабатывать 19 тысяч рублей. - так я,...

Иркут 69

Бред. Доходы нельзя увеличить указами. Этого нельзя не понимать любому вменяемому человеку...

ychuxa

потребовал... цены тоже недавно требовал сдержать, итог все знаем p.s. зато карандашики хорошо ловим
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