Омские власти «с шапкой» попросят денег на новый стадион

Власти Омской области намерены построить на месте спорткомплекса «Красная звезда» новый стадион с футбольной школой, но денег на него в бюджете пока нет, сообщил журналистам глава региона Александр Бурков.
На строительство нового стадиона на месте «Красной звезды» необходимо 50 миллионов рублей, но таких денег у властей Омской области нет, сообщил Бурков в ходе онлайн-беседы с журналистами в понедельник.
«Разработана концепция. Мы находимся в поиске денег – минимум 50 миллионов рублей на проектирование. Пойдем с шапкой по миру просить у крупных финансовых структур и промышленников», – сказал губернатор.
По его словам, в здании нового стадиона планируется создать детскую академию футбола. По мнению Буркова, футбол в городе нужно развивать, потому что это доступный вид спорта – для того, чтобы ребенок им занимался, не нужно слишком больших затрат, а необходимы только «мяч, трусы и майка».
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