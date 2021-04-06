Омские власти «с шапкой» попросят денег на новый стадион

Власти Омской области намерены построить на месте спорткомплекса «Красная звезда» новый стадион с футбольной школой, но денег на него в бюджете пока нет, сообщил журналистам глава региона Александр Бурков.

На строительство нового стадиона на месте «Красной звезды» необходимо 50 миллионов рублей, но таких денег у властей Омской области нет, сообщил Бурков в ходе онлайн-беседы с журналистами в понедельник.

«Разработана концепция. Мы находимся в поиске денег – минимум 50 миллионов рублей на проектирование. Пойдем с шапкой по миру просить у крупных финансовых структур и промышленников», – сказал губернатор.

По его словам, в здании нового стадиона планируется создать детскую академию футбола. По мнению Буркова, футбол в городе нужно развивать, потому что это доступный вид спорта – для того, чтобы ребенок им занимался, не нужно слишком больших затрат, а необходимы только «мяч, трусы и майка».