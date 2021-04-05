Дочь российского олигарха опровергла обнаженную фотосессию в Дубае

Дочь российского олигарха, которая якобы снималась обнаженной на балконе отеля в Дубае, опровергла свое присутствие на откровенных снимках.

Алина Воронина заявила, что не участвовала в скандальной фотосессии, передает Telegram-канал «Подъем». По ее словам, в последний раз она была в Дубае в 2010 году вместе с родителями. Воронина намерена подать жалобу на издание Mash, которое сообщило о задержании девушки.

«Уверена, что в современном мире пересечение границы другого государства прекрасно отслеживается и полностью доказуемо», — сказала дочь олигарха, добавив, что ждет опровержения со стороны редакторов Mash.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых более десяти девушек позируют обнаженными на балконе гостиницы. После возмущения общественности полиция Объединенных Арабских Эмиратов арестовала участниц фотосессии.

Все девушки оказались гражданками России, Украины, Молдовы и Белоруссии. Задержанным грозит до шести месяцев тюрьмы, а также штраф в размере 5 тысяч дирхамов, что в пересчете на российскую валюту составляет более 100 тысяч рублей.

Полиция арестовала станцевавших на балконе обнаженных девушек >>>