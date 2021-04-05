Полиция арестовала станцевавших на балконе обнаженных девушек

Правоохранители Объединенных Арабских Эмиратов арестовали более десяти девушек, которые обнаженными позировали на балконе гостиницы Dubai Marina, сообщается в официальном Twitter полиции Дубая.

«Такое неприемлемое поведение не отражает ценности и этику арабской страны», — отмечается в сообщении. Задержание было произведено после того, как в соцсетях местные жители выразили возмущение «кадрами публичного разврата».

В минувшие выходные в соцсетях появились фото и видео фотосессии на балконе популярной гостиницы — более десяти девушек позируют на камеру голыми. После задержания выяснилось, что девушки являются гражданками России, Украины, Молдовы и Белоруссии.

Фото: © скриншот Twitter

Видео сняли жители соседнего здания и распространили его в интернете. Кроме этого, сами организаторы опубликовали фотографии, действие происходит в дневное время. По неподтвержденным данным, фотосессию организовали граждане России.

Задержанным за «непристойные и развратные действия» грозит до шести месяцев тюрьмы, а также 5 тысяч дирхамов штрафа, что в пересчете на российские рубли составляет более 100 тысяч рублей.