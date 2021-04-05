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Полиция арестовала станцевавших на балконе обнаженных девушек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Felix Berndt

Правоохранители Объединенных Арабских Эмиратов арестовали более десяти девушек, которые обнаженными позировали на балконе гостиницы Dubai Marina, сообщается в официальном Twitter полиции Дубая.

«Такое неприемлемое поведение не отражает ценности и этику арабской страны», — отмечается в сообщении. Задержание было произведено после того, как в соцсетях местные жители выразили возмущение «кадрами публичного разврата».

В минувшие выходные в соцсетях появились фото и видео фотосессии на балконе популярной гостиницы — более десяти девушек позируют на камеру голыми. После задержания выяснилось, что девушки являются гражданками России, Украины, Молдовы и Белоруссии.

Фото: © скриншот Twitter

Видео сняли жители соседнего здания и распространили его в интернете. Кроме этого, сами организаторы опубликовали фотографии, действие происходит в дневное время. По неподтвержденным данным, фотосессию организовали граждане России.

Задержанным за «непристойные и развратные действия» грозит до шести месяцев тюрьмы, а также 5 тысяч дирхамов штрафа, что в пересчете на российские рубли составляет более 100 тысяч рублей.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Спросит, и раздаст всем плюшки, в виде орденов, за очередное невыполнение его посланий!

Иркут 69

Дай ему волю, он ещё лет тридцать будет "спрашивать"... ☺️

Иркут 69

С кого спрашивать удумал? С самого себя? ☺️

kobra_72

Не у чиновников надо спрашивать, а поехать по регионам и у людей поспрашивать- что для них чиновники...
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