Фотограф показал волшебное таяние льда Байкала

Иркутский фотограф Станислав Толстнев выложил на своей странице в Instagram видео таяния льда Байкала, назвав этот момент волшебным состоянием природы.

«Самые волшебные состояния природы длятся очень недолго. Таяние льдов на Байкале один из таких моментов. И если ты оказался в нужное время в нужном месте, то сделанные снимки будут долго радовать глаз», — написал он.

Он рассказал, что лед на Байкале тает в мае, и в это время на оставшиеся на воде льдины выплывают нерпы, погреть толстые бока.

Лед на озере тает в зависимости от количества снега и холодов зимой. Чем меньше снега и сильнее мороз — тем толще лед. Но чаще всего Байкал начинает сбрасывать ледяной покров на большей части акватории в первых числах мая, реже — в середине апреля.