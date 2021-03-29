Канадское СМИ восхитилось мотоциклом Ural

Российский мотоцикл Ural не теряет популярность десятилетиями, потому что до сих пор крут — такие впечатления у автора канадского портала HotCars вызвал Ural Gear Up 2021 года выпуска.

«На дороге или тропе нет ничего похожего на Ural Gear Up. Езда на одном из них — это вневременной, интуитивный опыт. Винтажный внешний вид мотоцикла привлекает толпу повсюду», — говорится в материале HotCars.

Автор напомнил, что «Урал» восходит у немецким военным мотоциклам BMW R71. Советские инженеры изучили их и создали М-72, или «Днепр-72». С 1953 года «Урал» стал продавать мотоциклы за границу.

Сейчас аппараты оснащены 750-кубовым оппозитным двигателем мощностью 41 лошадиная сила. Диcковые тормоза и электронный впрыск топлива дают владельцу возможность наслаждаться ездой на винтажном мотоцикле в сочетании с современной надежностью, а подключаемый привод коляски позволяет добиться лучшей проходимости по бездорожью.

Современные Ural отличаются от старых моделей более высокими стандартами изготовления и улучшенным качеством материалов, отметил автор.