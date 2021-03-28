НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Автодилеры обсудят рынок Урала и Сибири онлайн

Источник:
Sibnet.ru
160 0
Фото: © «Авито Авто»

«Авито Авто» 30 марта проведет онлайн-конференцию, посвященную дилерскому бизнесу в регионах Урала и Сибири.

В программе — выступления экспертов отрасли и дискуссии о трендах авторынка, в числе участников — представители крупнейших региональных дилерских центров.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков и аналитик «Авито Авто» Алексей Ткачук поделятся эксклюзивными данными по авторынку Урала и Сибири, представив обзор ключевых трендов индустрии.

Менеджер по работе с ключевыми клиентами «Авито Авто» Александра Толокнева расскажет о главных принципах управления репутацией дилерского центра и о том, как автодилеры могут использовать онлайн-классифайды в качестве инструмента для развития бизнеса.

Руководитель направления онлайн-обучения автомобильной консалтинговой компании «Автобосс» Наталья Стебакова и менеджер по маркетингу и рекламе «РРТ-Автомаркет» Галина Баринова расскажут о том, как увеличить объем прибыли дилера через обучение сотрудников.

Конференция состоится 30 марта в 09.00 по московскому времени, участие бесплатное, необходима регистрация на сайте.

Еще по теме
Эксперт спрогнозировал рост цен на автомобили
Как выбрать моторное масло: рекомендации эксперта
Авто в России оказались не самыми старыми в Европе
Большинство водителей начали с отечественного авто
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Автомасло
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Строители начали надвижку пролета четвертого моста через Обь
Школьницы избили подругу в Новосибирской области
Ушел под лед: NYT восхитился рекордом ныряльщика на Байкале
Власти Забайкалья разрешили жителям ходить в ночные клубы
Самое популярное
Гроза со снегом прошла в Забайкалье
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с КамАЗом под Новосибирском
Навальный пожаловался на пытки бессонницей
Тулеев поделился сомнениями о пожаре в «Зимней вишне»
Обсуждение (0)
Отношения
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
102
Госдума «обнулила» президентские сроки Путина
70
Песков рассказал о вакцинации Путина
68
Кремль объяснил пытки Навального бессонницей
34
Здоровье Навального в колонии резко ухудшилось
33
Навальный пожаловался на пытки бессонницей
Sibnet.Ru