Автодилеры обсудят рынок Урала и Сибири онлайн

«Авито Авто» 30 марта проведет онлайн-конференцию, посвященную дилерскому бизнесу в регионах Урала и Сибири.

В программе — выступления экспертов отрасли и дискуссии о трендах авторынка, в числе участников — представители крупнейших региональных дилерских центров.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков и аналитик «Авито Авто» Алексей Ткачук поделятся эксклюзивными данными по авторынку Урала и Сибири, представив обзор ключевых трендов индустрии.

Менеджер по работе с ключевыми клиентами «Авито Авто» Александра Толокнева расскажет о главных принципах управления репутацией дилерского центра и о том, как автодилеры могут использовать онлайн-классифайды в качестве инструмента для развития бизнеса.

Руководитель направления онлайн-обучения автомобильной консалтинговой компании «Автобосс» Наталья Стебакова и менеджер по маркетингу и рекламе «РРТ-Автомаркет» Галина Баринова расскажут о том, как увеличить объем прибыли дилера через обучение сотрудников.

Конференция состоится 30 марта в 09.00 по московскому времени, участие бесплатное, необходима регистрация на сайте.