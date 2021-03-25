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Xiaomi Mi Mix станет первым смартфоном с жидкой оптикой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Новое поколение смартфонов Xiaomi Mi Mix впервые получит специальную жидкую оптику — внутри камеры будет резервуар, заполненный специальной оптической жидкостью, что сделает возможным мгновенное изменение формы линзы.

Разработчики уверяют, что за счет жидкой оптики существенно вырастет скорость фокусировки. Сама жидкость будет находиться в специальной сверхпрозрачной пленке, а управлять ей станут маленькие двигатели.

Жидкость позволит пользователю менять фокусное расстояние на единственном модуле, поэтому одна камера сможет исполнять роль самых разных объективов — от макро до сверхширокоугольного

Новый смартфон также получит складной корпус и процессор Qualcomm Snapdragon 888. Официальная презентация устройства состоится 29 марта, тогда же производитель озвучит стоимость новинки.

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corrector

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