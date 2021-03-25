Советник Шойгу заявил о начале ментальной войны против России

Запад во главе с США развязал против России ментальную войну, последствия которой проявятся не сразу, заявил в советник министра обороны Андрей Ильницкий.

Западные страны избегают прямой военной конфронтации с Россией, поскольку та способна нанести им неприемлемый ущерб своим ядерным оружием и современной армией, сказал Ильницкий в интервью журналу «Арсенал Отечества».

Поэтому развязан новый вид войны. «Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника», — заявил Ильницкий.

По его словам, если живую силу и инфраструктуру можно восстановить, то «ход эволюции сознания повернуть вспять невозможно, тем более что последствия этой ментальной войны проявляются не сразу, а только как минимум через поколение, когда сделать уже что-либо будет просто невозможно».

Ильницкий перечислил средства борьбы в этой войне. Это суверенизация интернета, подготовка кадров по информационному противодействию, перезагрузка молодежной политики, активный диалог с консервативным большинством — опорным электоратом действующей власти.