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Советник Шойгу заявил о начале ментальной войны против России

Источник:
«Арсенал Отечества»
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Фото: wiyre.com / Attribution License

Запад во главе с США развязал против России ментальную войну, последствия которой проявятся не сразу, заявил в советник министра обороны Андрей Ильницкий.

Западные страны избегают прямой военной конфронтации с Россией, поскольку та способна нанести им неприемлемый ущерб своим ядерным оружием и современной армией, сказал Ильницкий в интервью журналу «Арсенал Отечества».

Поэтому развязан новый вид войны. «Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника», — заявил Ильницкий.

По его словам, если живую силу и инфраструктуру можно восстановить, то «ход эволюции сознания повернуть вспять невозможно, тем более что последствия этой ментальной войны проявляются не сразу, а только как минимум через поколение, когда сделать уже что-либо будет просто невозможно».

Ильницкий перечислил средства борьбы в этой войне. Это суверенизация интернета, подготовка кадров по информационному противодействию, перезагрузка молодежной политики, активный диалог с консервативным большинством — опорным электоратом действующей власти.

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