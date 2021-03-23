КамАЗ выпустил первый электробус-гармошку

КамАЗ выпустил новую модель электрического автобуса — это большая низкопольная «гармошка», сообщила пресс-служба завода.

Общая пассажировместимость КамАЗ-6292 — 135 человек, мест для сидения — 48. Транспортное средство оборудовано камерами видеонаблюдения, системой климат-контроля, USB-разъемами для зарядки телефонов. Серийное производство электробусов КамАЗ стартует с 2022 года.

Электробус-гармошка разработан по заказу властей Москвы. «Для Москвы современный вместительный транспорт — важнейшее условие улучшения экологической обстановки», — подчеркнул руководитель столичного Дептранса Максим Лиискутов.

В 2020 году благодаря развитию электробусной сети в Москве выбросы в воздух загрязняющих веществ сократились примерно на 400 тонн. К примеру, замена одного дизельного автобуса на электробус позволяет уменьшить выбросы углекислого газа в окружающую среду на 60,7 тонны в год.