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Первый канал предпочел футбол фигурному катанию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Первый канал, единственный обладающий правом транслировать ЧМ по фигурному катанию, покажет вместо соревнования спортивных пар матч сборной России по футболу против сборной Мальты.

Первый канал в прямом эфире 24 марта будет транслировать матч отборочного тура ЧМ по футболу 2022 года между сборными России и Мальты. Начало игры 22.40 мск.

Примерно в это же время будут соревноваться спортивные пары на ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме. Начало короткой программы — 20.25 мск.

В России правом транслировать чемпионат мира по фигурному катанию обладает только Первый канал. Состязания фигуристов можно будет посмотреть на сайте 1tv.ru.

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