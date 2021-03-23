Первый канал предпочел футбол фигурному катанию

Первый канал, единственный обладающий правом транслировать ЧМ по фигурному катанию, покажет вместо соревнования спортивных пар матч сборной России по футболу против сборной Мальты.

Первый канал в прямом эфире 24 марта будет транслировать матч отборочного тура ЧМ по футболу 2022 года между сборными России и Мальты. Начало игры 22.40 мск.

Примерно в это же время будут соревноваться спортивные пары на ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме. Начало короткой программы — 20.25 мск.

В России правом транслировать чемпионат мира по фигурному катанию обладает только Первый канал. Состязания фигуристов можно будет посмотреть на сайте 1tv.ru.