Диетологи опровергли миф о «суперпродуктах»

Ученые испанского университета Овиедо развеяли популярный миф о том, что существуют так называемые «суперпродукты». По их мнению, таковым можно считать только материнское молоко.

«Суперпродуктами» принято называть продукты, имеющие наибольшую концентрацию питательных и полезных веществ. Так врач и телеведущая Елена Малышева отнесла к ним льняное масло, семена чиа и грецкие орехи.

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Испанские ученые назвали это понятие ложным термином, который используют производители для обозначения продуктов.

Только материнское молоко можно назвать настоящим «суперпродуктом», тогда как остальные заявления являются маркетинговой уловкой, приводит РИА Новости мнение исследователей.

Некоторые продукты богаты полезными микроэлементами, но их употребление не заменит сбалансированного питания, подчеркнули ученые.