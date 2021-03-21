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Диетологи опровергли миф о «суперпродуктах»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ученые испанского университета Овиедо развеяли популярный миф о том, что существуют так называемые «суперпродукты». По их мнению, таковым можно считать только материнское молоко.

«Суперпродуктами» принято называть продукты, имеющие наибольшую концентрацию питательных и полезных веществ. Так врач и телеведущая Елена Малышева отнесла к ним льняное масло, семена чиа и грецкие орехи.

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Испанские ученые назвали это понятие ложным термином, который используют производители для обозначения продуктов. 

Только материнское молоко можно назвать настоящим «суперпродуктом», тогда как остальные заявления являются маркетинговой уловкой, приводит РИА Новости мнение исследователей.

Некоторые продукты богаты полезными микроэлементами, но их употребление не заменит сбалансированного питания, подчеркнули ученые.

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Топ комментариев

Disobedient

Какой же ? Тебе бы в его возрасте так по тайге гулять.

Alhazred

А Байден сколько бы продержался? Расскажи мне о знаток НАСТОЯЩЕЙ тайги? )))

pepelmetal

Крым российский, при чём тут граждане нэньки?

slavaynin

гиппер звук уже,выкинь эту методичку.Буревестник в помощь.
Sibnet.Ru