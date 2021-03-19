Российский эксперт приветствовал покупку Украиной F-35

Военный эксперт Антон Лавров считает, что покупку Украиной
истребителей пятого поколения F-35 Lightning II американского производства «можно
только приветствовать».
Эти сверхдорогие самолеты
«стали бы для небогатого государства классическими "белыми слонами"
военного дела — оружием, содержать которое чрезвычайно дорого, а использовать
по назначению — жалко или невозможно», сказал эксперт в интервью «Известиям».
Он напомнил, что кроме высокой стоимости самого самолета и
его эксплуатации, истребителю требуется дорогостоящее вооружение, на
приобретение которого ограничены средства даже у такого государства, как Великобритания.
По словам эксперта, всех средств, выделяемых на Украине на закупку, ремонт и содержание оружия и техники, хватило бы только в лучшем случае на покупку эскадрильи F-35 — «с полной остановкой остальных программ оснащения 250-тысячной армии».
Командования ВВС Украины в марте заявило о планах приобрести в неназванные сроки истребители F-35 Lightning II.