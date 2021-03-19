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Российский эксперт приветствовал покупку Украиной F-35

Источник:
«Известия»
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Фото: US Air Force from USA

Военный эксперт Антон Лавров считает, что покупку Украиной истребителей пятого поколения F-35 Lightning II американского производства «можно только приветствовать».

Эти сверхдорогие  самолеты «стали бы для небогатого государства классическими "белыми слонами" военного дела — оружием, содержать которое чрезвычайно дорого, а использовать по назначению — жалко или невозможно», сказал эксперт в интервью «Известиям».

Он напомнил, что кроме высокой стоимости самого самолета и его эксплуатации, истребителю требуется дорогостоящее вооружение, на приобретение которого ограничены средства даже у такого государства, как  Великобритания.

По словам эксперта, всех средств, выделяемых на Украине на закупку, ремонт и содержание оружия и техники, хватило бы только в лучшем случае на покупку эскадрильи F-35 — «с полной остановкой остальных программ оснащения 250-тысячной армии».

Командования ВВС Украины в марте заявило о планах приобрести в неназванные сроки истребители F-35 Lightning II.



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Toosh

Скажите мне пожалуйста, где эта Россия находится!? Ну, в которой все счастливы, просто я походу нахожусь...

Гроза10

Похоже эти оставшиеся 20% - 90% россиян. А опрос в госдуме проводился.

лачинов

Какой молодец однако. Не сколько не приврав сохранил привычный для американской публики стереотип русского...

slavaynin

так у гигемона уровень моска ребёнка)
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