Российский эксперт приветствовал покупку Украиной F-35

Военный эксперт Антон Лавров считает, что покупку Украиной истребителей пятого поколения F-35 Lightning II американского производства «можно только приветствовать».

Эти сверхдорогие самолеты «стали бы для небогатого государства классическими "белыми слонами" военного дела — оружием, содержать которое чрезвычайно дорого, а использовать по назначению — жалко или невозможно», сказал эксперт в интервью «Известиям».

Он напомнил, что кроме высокой стоимости самого самолета и его эксплуатации, истребителю требуется дорогостоящее вооружение, на приобретение которого ограничены средства даже у такого государства, как Великобритания.

По словам эксперта, всех средств, выделяемых на Украине на закупку, ремонт и содержание оружия и техники, хватило бы только в лучшем случае на покупку эскадрильи F-35 — «с полной остановкой остальных программ оснащения 250-тысячной армии».

Командования ВВС Украины в марте заявило о планах приобрести в неназванные сроки истребители F-35 Lightning II.



