Физик оценил опасность магнитов на холодильнике

Магнитики, которыми люди любят украшать холодильники, компьютеры и другую технику, как правило, абсолютно безвредны, но нужно учитывать их мощность, сообщил популяризатор науки, физик Юрий Михайловский.

«Если мы говорим про обычные магниты на холодильник — ферритовые, они создают достаточно слабое магнитное поле. Но сейчас достаточно легко купить магниты другого типа — неодим-железо-боровые стального цвета, они как раз достаточно мощные и уже могут оказать влияние на электронику», — объяснил Михайловский в интервью радио Sputnik.

По его словам, если украшать чем-то технику, то только слабыми ферритовыми магнитиками. Особенно важно это учитывать, если хочется поместить магнит на компьютер.

«В компьютере есть жесткие диски, некоторые виды используют принципы магнитной записи. Они самые дешевые на рынке, поэтому почти у всех они есть. Мощный магнит своим полем может его размагнить, поэтому с компьютером надо быть осторожнее, если вешаете магнит, главное, чтобы он не был впритык к жесткому диску», — посоветовал физик.

Избегать близкого контакта с мощными магнитами необходимо также людям, у которых в организме есть хоть какие-то материалы, которые могут с ними взаимодействовать, предупредил эксперт.

«Как минимум чисто механически может возникнуть притяжение или отталкивание, это уже не очень хорошо. Это касается, например, людей с кардиостимуляторами. Однако у магнитного поля есть еще одно важное свойство — оно очень быстро падает с расстоянием. Чтобы магнит на нас как-то влиял, надо с ним прямо обниматься, а на расстоянии 10 сантиметров никакого взаимодействия не будет», — сказал Михайловский.