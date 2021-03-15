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Преступность выросла в регионах Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Уровень преступности вырос в пяти сибирских регионах, при этом два Алтая и Новосибирская область показали наиболее существенный прирост, следует из статистки Генпрокуратуры РФ за 2020 год.

Как следует из документа, опубликованного на сайте ведомства, Республика Алтай показала прирост в 11,55%, Новосибирская область – на 7,58%, Алтайский край – на 5,31%. Прирост также зафиксирован в Красноярском крае (+3,48%) и в Хакасии (+1,87%).

В Туве уровень преступности снизился на 0,92%, в Омской и Томской областях – на 1,5%, в Забайкалье – на 3,69%, в Кемеровской области – на 3,79%. В Бурятии показатель снизился на 6,74%, в Иркутской области – на 8,17%.

При этом в целом по стране на первом месте оказался Севастополь, где показатель на 100 тысяч населения вырос на 44,03%. Второе место занял Санкт-Петербург (+26,08%), третье — Ленинградская область (+12,8%).


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