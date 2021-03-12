Министр культуры Крыма выругалась матом во время совещания

Министр культуры Крыма Арина Новосельская прервала выступление главы республики Сергея Аксенова на правительственном совещании по видеосвязи нецензурной фразой.

Во время выступления Аксенова Новосельская не заметила, что ее микрофон был включен, и нецензурно возмутилась действиями своих помощников. «…твою мать. Поставили как обезьяне»,— приводит «Коммерсантъ» слова чиновницы.

Аксенов тут же с возмущением отреагировал: «Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там? Вообще, что ли?». Глава республики поручил провести служебное расследование по данному инциденту.

Новосельская позднее принесла извинения и объяснила произошедшее. «Когда перестала работать техника и я не могла физически слышать, что происходит на ВКС (видеоконференцсвязи), у меня вырвались непарламентские выражения. Приношу всем свои извинения», — заявила она.

По ее словам, она больше всех переживает из-за этой ситуации.