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Министр культуры Крыма выругалась матом во время совещания

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: Пресс-служба Министерства культуры Республики Крым / CC BY 4.0

Министр культуры Крыма Арина Новосельская прервала выступление главы республики Сергея Аксенова на правительственном совещании по видеосвязи нецензурной фразой.

Во время выступления Аксенова Новосельская не заметила, что ее микрофон был включен, и нецензурно возмутилась действиями своих помощников. «…твою мать. Поставили как обезьяне»,— приводит «Коммерсантъ» слова чиновницы.

Аксенов тут же с возмущением отреагировал: «Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там? Вообще, что ли?». Глава республики поручил провести служебное расследование по данному инциденту.

Новосельская позднее принесла извинения и объяснила произошедшее. «Когда перестала работать техника и я не могла физически слышать, что происходит на ВКС (видеоконференцсвязи), у меня вырвались непарламентские выражения. Приношу всем свои извинения», — заявила она.

По ее словам, она больше всех переживает из-за этой ситуации.

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