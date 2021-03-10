Биоимплант без отторжения организмом создадут в НИИТО

Ученые Новосибирского научно-исследовательский института травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна (НИИТО) создадут опытные образцы биоимпланта, который будет заполнять дефекты костей, и при этом не отторгаться организмом пациента, сообщила Sibnet.ru пресс-служба института в ответ на запрос.

Биоимплант заполняет дефекты костной ткани, помогает ей заживать. Но иногда происходит его отторжение. Чтобы снизить такую вероятность ученые НИИТО работают над усовершенствованием разработанного ими ранее импланта «Депротекс». Также после добавления антибактериальных компонентов, увеличится его лечебная эффективность, что ускорит заживление ткани.

Ученые создадут опытные образцы для дальнейшего определения биохимических параметров и стандартизации. А также исследуют свойства биоимпланта лабораторно и на живом организме.

«Использование…. костно-пластического материала в дальнейшем возможно только после его государственной регистрации в качестве медицинского изделия (биоимплантата) на территории Российской Федерации, согласно действующему законодательству», — отметила пресс-служба НИИТО.