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Биоимплант без отторжения организмом создадут в НИИТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ученые Новосибирского научно-исследовательский института травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна (НИИТО) создадут опытные образцы биоимпланта, который будет заполнять дефекты костей, и при этом не отторгаться организмом пациента, сообщила Sibnet.ru пресс-служба института в ответ на запрос.

Биоимплант заполняет дефекты костной ткани, помогает ей заживать. Но иногда происходит его отторжение. Чтобы снизить такую вероятность ученые НИИТО работают над усовершенствованием разработанного ими ранее импланта «Депротекс». Также после добавления антибактериальных компонентов, увеличится его лечебная эффективность, что ускорит заживление ткани.

Ученые создадут опытные образцы для дальнейшего определения биохимических параметров и стандартизации. А также исследуют свойства биоимпланта лабораторно и на живом организме.

«Использование…. костно-пластического материала в дальнейшем возможно только после его государственной регистрации в качестве медицинского изделия (биоимплантата) на территории Российской Федерации, согласно действующему законодательству», — отметила пресс-служба НИИТО.

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Топ комментариев

Иркут 69

Один законопроект бредовее предыдущего... Срок за слова. Не за содеянное, а за просто за буквы. 😕

jeryakob

эти долболюбы по магазинам то ходят?

Kdszews

зато у самих цены в космос прут.

Geopolis

За последние 20 лет кроме как (собирать валежник) нам что-нибудь разрешили?
Sibnet.Ru