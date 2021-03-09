Рабочего завалило грунтом на кузбасской шахте

Машинист экскаватора погиб при строительстве на шахте в Беловском районе Кузбасса, его завалило грунтом, сообщило во вторник СУ СКР по Кемеровской области.

По информации следствия, ЧП случилось утром в воскресенье. При строительстве станции на одной из шахт Беловского района погиб 32-летний машинист.

«Машинист экскаватора осуществлял выемку грунта для разработки промышленной площадки. Во время работ произошел обвал грунта, в результате техника с рабочим в кабине оказалась под завалом грунтово-глиняной массы. Несколько часов понадобилось спасателям, чтобы извлечь потерпевшего из кабины, к этому моменту признаков жизни он не подавал», – сказано в сообщении следствия.

Точную причину смерти рабочего установит судебно-медицинская экспертиза. По факту случившегося проходит доследственная проверка.