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Рабочего завалило грунтом на кузбасской шахте

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба компании «Норникель»

Машинист экскаватора погиб при строительстве на шахте в Беловском районе Кузбасса, его завалило грунтом, сообщило во вторник СУ СКР по Кемеровской области.

По информации следствия, ЧП случилось утром в воскресенье. При строительстве станции на одной из шахт Беловского района погиб 32-летний машинист.

«Машинист экскаватора осуществлял выемку грунта для разработки промышленной площадки. Во время работ произошел обвал грунта, в результате техника с рабочим в кабине оказалась под завалом грунтово-глиняной массы. Несколько часов понадобилось спасателям, чтобы извлечь потерпевшего из кабины, к этому моменту признаков жизни он не подавал», – сказано в сообщении следствия.

Точную причину смерти рабочего установит судебно-медицинская экспертиза. По факту случившегося проходит доследственная проверка.

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лачинов

Это действительно страшный удар. Даже не знаю как мы его переживем.

Иркут 69

Один законопроект бредовее предыдущего... Срок за слова. Не за содеянное, а за просто за буквы. 😕

jeryakob

эти долболюбы по магазинам то ходят?

sergi63

Интересная история ! А как же отчеты по увеличению продолжительности жизни в россии и увеличение пенсионного...
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