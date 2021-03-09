Постоянный мониторинг цен на товары и услуги ввели в России

Мониторинг позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания возможного роста цен, говорится в сообщение.

Вести мониторинг и оценивать динамику цен будут Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой.

При заметном подорожании, превышающем инфляцию, информация будет направляться в профильные ведомства для принятия мер экономического реагирования, уточнили в пресс-службе.