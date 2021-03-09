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Постоянный мониторинг цен на товары и услуги ввели в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мониторинг позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания возможного роста цен, говорится в сообщение.

Вести мониторинг и оценивать динамику цен будут Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой.

При заметном подорожании, превышающем инфляцию, информация будет направляться в профильные ведомства для принятия мер экономического реагирования, уточнили в пресс-службе.

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Топ комментариев

лачинов

Это действительно страшный удар. Даже не знаю как мы его переживем.

Иркут 69

Один законопроект бредовее предыдущего... Срок за слова. Не за содеянное, а за просто за буквы. 😕

jeryakob

эти долболюбы по магазинам то ходят?

sergi63

Интересная история ! А как же отчеты по увеличению продолжительности жизни в россии и увеличение пенсионного...
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