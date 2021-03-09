Организаторы Евровидения назвали Манижу «тройной угрозой»

Певица Манижа (Manizha) представить Россию на Евровидении-2021
в Роттердаме. На официальном сайте песенного конкурса российскую участницу
назвали «тройной угрозой».
«Некоторые действия описываются как "тройные угрозы",
но российская Манижа преуспевает в стольких разных профессиях, что невозможно
описать предел ее талантов», — говорится в описании певицы на сайте Евровидения.
Манижа действительно очень многогранна. Она певица, автор
песен, музыкант, автор, режиссер, исполнитель и общественный деятель (посол
доброй воли ООН по делам беженцев с 2020 года). Теперь ее список достижений
может пополнить успех на Евровидении.
Манижа победила в национальном отборе на песенный конкурс от
России. Выбор проходил с помощью зрительского голосования 8 марта. Певица на
отборе исполнила песню «Russian woman» («Русская женщина»). Именно с этой
композицией она выступит на Евровидении.
Шансы Манижи на Евровидении-2021
Сама Манижа после того, как стало известно о ее победе в национальном отборе, заявила, что сделает все, как надо. Имея ввиду, что будет ответственно готовиться к песенному конкурсу.
Музыкальное сообщество пока только поздравило артистку с
победой в отборе и пожелало удачи на Евровидении. Лишь некоторые артисты уже
высказали первые прогнозы на ее предстоящее выступление.
Например, композитор Юрий Лоза считает выбор зрителей
неудачным. Он считает, что ничего русского в манере исполнения Манижи нет. Он
считает это важным, поскольку ранее предлагал России использовать Евровидение в
своих целях.
А продюсер Виктор Дробыш наоборот, даже не слышав песню
«Russian woman», назвал Манижу хорошей певицей.