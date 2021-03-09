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Организаторы Евровидения назвали Манижу «тройной угрозой»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © manizha, instagram.com/manizha

Певица Манижа (Manizha) представить Россию на Евровидении-2021 в Роттердаме. На официальном сайте песенного конкурса российскую участницу назвали «тройной угрозой».

«Некоторые действия описываются как "тройные угрозы", но российская Манижа преуспевает в стольких разных профессиях, что невозможно описать предел ее талантов», — говорится в описании певицы на сайте Евровидения.

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Манижа действительно очень многогранна. Она певица, автор песен, музыкант, автор, режиссер, исполнитель и общественный деятель (посол доброй воли ООН по делам беженцев с 2020 года). Теперь ее список достижений может пополнить успех на Евровидении.

Манижа победила в национальном отборе на песенный конкурс от России. Выбор проходил с помощью зрительского голосования 8 марта. Певица на отборе исполнила песню «Russian woman» («Русская женщина»). Именно с этой композицией она выступит на Евровидении.

Шансы Манижи на Евровидении-2021

Сама Манижа после того, как стало известно о ее победе в национальном отборе, заявила, что сделает все, как надо. Имея ввиду, что будет ответственно готовиться к песенному конкурсу.

Музыкальное сообщество пока только поздравило артистку с победой в отборе и пожелало удачи на Евровидении. Лишь некоторые артисты уже высказали первые прогнозы на ее предстоящее выступление.

Например, композитор Юрий Лоза считает выбор зрителей неудачным. Он считает, что ничего русского в манере исполнения Манижи нет. Он считает это важным, поскольку ранее предлагал России использовать Евровидение в своих целях.

А продюсер Виктор Дробыш наоборот, даже не слышав песню «Russian woman», назвал Манижу хорошей певицей.


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Топ комментариев

лачинов

Это действительно страшный удар. Даже не знаю как мы его переживем.

Иркут 69

Один законопроект бредовее предыдущего... Срок за слова. Не за содеянное, а за просто за буквы. 😕

jeryakob

эти долболюбы по магазинам то ходят?

sergi63

Интересная история ! А как же отчеты по увеличению продолжительности жизни в россии и увеличение пенсионного...
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