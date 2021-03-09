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Группа Little Big отказалась от участия в Евровидении-2021

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Лидер группы Little Big Илья Прусикин заявил в эфире Первого канала, что их музыкальный коллектив не станет участвовать в национальном отборе, чтобы попасть на Евровидение-2021.

«Мы считаем, что в России очень много талантливых и интересных исполнителей, у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами нашей страны», — сказал Прусикин.

Little Big выпустили новый клип накануне отбора на Евровидение

Певец объяснил, что их прошлогодний успех с побитым рекордом заставляет группу соревноваться самих с собой. В 2020 году клип на песню «Uno» собрал рекордное число просмотров на YouTube за всю историю Евровидения. 

Участника на Евровидение от России выбирают зрители с помощью голосования в прямом эфире Первого канала. Среди претендентов — Антон Беляев из группы Therr Maitz, дуэт #2Маши, певица Манижа.


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