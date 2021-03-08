Little Big выпустили новый клип накануне отбора на Евровидение

Российская группа Little Big опубликовала новый клип на песню «Sex Machine», видео за несколько часов собрало более 600 тысяч просмотров. Премьера совпала с днем национального отбора на Евровидение в России.

Помимо основного состава коллектива, в съемках принял участие танцор Дмитрий Красилов, известный как Пухляш и получивший популярность после выхода клипа на трек «Uno». С этой песней Little Big должны были представлять Россию на Евровидении в 2020 году. В клипе «Sex Machine» участники группы предстали в образе «Людей в черном».

За три часа видео собрало полмиллиона просмотров, 73 тысячи лайков и почти восемь тысяч комментариев. Некоторые фанаты отметили, что группа досрочно выиграла с «Sex Maсhine» отбор на Евровидение.

Little Big будут участвовать в отборе на Евровидение, музыканта от России выберут зрители Первого канала с помощью голосования 8 марта в 20.00 (по мск) в прямом эфире.

Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме (Нидерланды) в два этапа 18 и 22 мая. Формат мероприятия будет зависеть от эпидемиологической ситуации. На данный момент шоу хотят провести в оффлайн-формате, но вопрос присутствия зрителей пока не решен.



