НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Little Big выпустили новый клип накануне отбора на Евровидение

Источник:
Sibnet.ru
615 2
Фото: © кадр из видео

Российская группа Little Big опубликовала новый клип на песню «Sex Machine», видео за несколько часов собрало более 600 тысяч просмотров. Премьера совпала с днем национального отбора на Евровидение в России.

Помимо основного состава коллектива, в съемках принял участие танцор Дмитрий Красилов, известный как Пухляш и получивший популярность после выхода клипа на трек «Uno». С этой песней Little Big должны были представлять Россию на Евровидении в 2020 году. В клипе «Sex Machine» участники группы предстали в образе «Людей в черном».

За три часа видео собрало полмиллиона просмотров, 73 тысячи лайков и почти восемь тысяч комментариев. Некоторые фанаты отметили, что группа досрочно выиграла с «Sex Maсhine» отбор на Евровидение.

Little Big будут участвовать в отборе на Евровидение, музыканта от России выберут зрители Первого канала с помощью голосования 8 марта в 20.00 (по мск) в прямом эфире.

Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме (Нидерланды) в два этапа 18 и 22 мая. Формат мероприятия будет зависеть от эпидемиологической ситуации. На данный момент шоу хотят провести в оффлайн-формате, но вопрос присутствия зрителей пока не решен.


Тема: Евровидение в Роттердаме
Евровидение-2021: кто поедет от России и что будет с Little Big?
Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha
Группа Little Big отказалась от участия в Евровидении-2021
Зрители выберут представителя России на Евровидение
смотреть все
Культгид #Музыка #Видеоновости
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Путин перечислил лучшие качества женщин
Экс-президент Украины назвал способ сохранения СССР
Смертность в России установила многолетний рекорд
Россиянкам предложили сдать бывших в армию в честь 8 Марта
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Парень в Новосибирске 35 раз ударил девушку ножом
Сибирь 08.03.2021 13:41
Внедорожник в Красноярске въехал в остановку с людьми. ВИДЕО
Сибирь 08.03.2021 10:51
Буддийский лама дал финансовый прогноз на 2021 год
Сибирь 08.03.2021 10:50
Пострадавшие в пожаре под Новосибирском малыши стали причиной проверки
Сибирь 07.03.2021 20:51
Самое популярное
Планету с атмосферой впервые обнаружили рядом с Землей
16923
Евровидение-2021: кто поедет от России и что будет с Little Big?
8276
Группа Little Big показала отрывок из выступления на отбор Евровидения
7280
Часть россиян останется без домашнего интернета
3626
Обсуждение (2)
Отношения
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Инструмент самовыражения: как подобрать украшения по возрасту
Все статьи
Топ комментариев

Voland2

Уже проходили историю про то , что пока один чел президент повышения пенсионного возраста не будет....

Иркут 69

Сегодня не стоит, а завтра выяснится что стоял... Никакой веры этим господам. Научены горьким опытом.

Удавиков

Не проще экономический курс сменить?

Алекс555

против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. И...
Sibnet.Ru