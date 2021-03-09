США обвинили российскую разведку в распространении лжи о вакцинах

Разведслужбы России якобы курируют четыре российских сайта, распространяющих дезинформацию об американских вакцинах против коронавируса, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы можем подтвердить, что наш Центр глобального взаимодействия выявил четыре российские онлайн-платформы, которые управляются российскими разведывательными службами и распространяют дезинформацию», — цитирует ТАСС Прайса. Он не уточнил, о каких именно сайтах идет речь.

По его словам, «Россия прибегает к своим старым уловкам и тем самым потенциально подвергает людей риску из-за распространения дезинформации о вакцинах, которые, как мы знаем, спасают жизни каждый день»

Москва неоднократно отвергала подобные обвинения и не раз предлагала сотрудничество в разработке вакцин.