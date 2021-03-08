Ударный беспилотник «Альтиус» впервые применит оружие

Перспективный российский разведывательно-ударный беспилотник «Альтиус» летом 2021 года начнет серию испытательных полетов с применением всего спектра управляемого оружия, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Альтиус» нанесет авиаудары по мишеням на полигонах вооружением класса «воздух – поверхность», в том числе высокоточными управляемыми ракетами и корректируемыми авиабомбами, разработанными специально для боевых дронов, сказал источник в беседе с РИА Новости.

Аппарат относится к средневысотным беспилотникам большой продолжительности полета тяжелого класса. Он оснащен системой спутниковой связи, позволяющей управлять им на глобальных дальностях.

Максимальная взлетная масса «Альтиуса-У» составляет 6 тонн при длине 12 метров и размахе крыла — около 30 метров. Аппарат способен находиться в воздухе около 48 часов.

Беспилотник рассчитан на ведение разведки с высоты 12 тысяч метров. Дальность полета аппарата составляет около десяти тысяч километров. «Альтиус-У» может нести полезную нагрузку массой до 2 тонн.