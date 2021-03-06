НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Премьер Мишустин прибыл в Кемерово

Источник:
Sibnet.ru
243 0
Фото: © пресс-служба президента РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в субботу прибыл в Кемерово из Новосибирска, глава правительства проведет два совещания.

Одно из них будет посвящено вопросам транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области. Затем состоится совещание по социально-экономическому развитию региона, передает «Интерфакс».

В частности, на совещании по вывозу угля из Кузбасса также планируется рассмотреть возможность корректировки демпфирующего механизма по стабилизации топливного рынка. Также Мишустин встретится с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

В поездке в Кемерово главу правительства сопровождают вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, глава Минэнерго Николай Шульгинов.

Еще по теме
Китайский опыт: запретят ли в России «аморальный» интернет
Захарова рассказала о Лаврове в жизни и на работе
Путин заявил о необходимости подчинения интернета моральным законам
Михаил Мишустин приедет в Новосибирск
смотреть все
Политика #Россия
О самом главном
От блинов до прощения: как и когда отмечать Масленицу
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Инструмент самовыражения: как подобрать украшения по возрасту
На языке кошек: как понять питомца
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Все статьи
Картина дня
Кремль заявил о готовности к радикальным санкциям Запада
Рогозин поблагодарил США за космический «пинок»
Школьникам запретят доступ к «негативному» интернету
Пригожин отсудил у Навального полмиллиона рублей
Подробности
•
Китайский опыт: запретят ли в России «аморальный» интернет
•
ГОСТы на отдых: курорты перейдут на «все включено»
•
План Б: что Зеленский сделает с Донбассом
•
Разрушитель империи: Горбачев в цитатах мировых политиков
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Премьер Мишустин прибыл в Кемерово
Сибирь 06.03.2021 14:40
От блинов до прощения: как и когда отмечать Масленицу
Сибирь 06.03.2021 07:48
Девочка из Новосибирска предсказала свой триумф в «Голосе»
Сибирь 05.03.2021 23:53
Новосибирские ученые придумали доставку препаратов ультразвуком
Сибирь 05.03.2021 15:54
Самое популярное
Планету с атмосферой впервые обнаружили рядом с Землей
6018
Отшельнице Агафье Лыковой построили новый дом
2680
Ужасающий «крик» российского Су-57 попал на видео
2588
Путин заявил о необходимости подчинения интернета моральным законам
2387
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль заявил о готовности к радикальным санкциям Запада
Рогозин поблагодарил США за космический «пинок»
Школьникам запретят доступ к «негативному» интернету
Пригожин отсудил у Навального полмиллиона рублей
Отношения
От блинов до прощения: как и когда отмечать Масленицу
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Инструмент самовыражения: как подобрать украшения по возрасту
На языке кошек: как понять питомца
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
39
Кремль ответил на требование США уничтожить химическое оружие
38
Путин заявил о необходимости подчинения интернета моральным законам
33
Рекордное число американцев заявило о негативном отношении к России
32
США ввели санкции против России из-за Навального
31
Кремль заявил о готовности к радикальным санкциям Запада
Sibnet.Ru