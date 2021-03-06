Премьер Мишустин прибыл в Кемерово

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в субботу прибыл в Кемерово из Новосибирска, глава правительства проведет два совещания.

Одно из них будет посвящено вопросам транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области. Затем состоится совещание по социально-экономическому развитию региона, передает «Интерфакс».

В частности, на совещании по вывозу угля из Кузбасса также планируется рассмотреть возможность корректировки демпфирующего механизма по стабилизации топливного рынка. Также Мишустин встретится с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

В поездке в Кемерово главу правительства сопровождают вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, глава Минэнерго Николай Шульгинов.