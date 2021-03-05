Первый канал опередил хейт за выступление дочки Трофима на «Голосе»

Дочь музыканта Трофима Елизавета Трофимова выступила на проекте «Голос. Дети». К ней повернулись все наставники, а ведущий Дмитрий Нагиев объявил на сцене, чтобы ребенок готовился к травле.

После выступлений детей известных людей на шоу «Голос» зрители обвиняют Первый канал в «продажности». Якобы звездные дети попадают в проект исключительно по блату. Так было с дочкой Алсу Микеллой Абрамовой, и Александрой Будниковой, чей папа работает телеведущим на Первом канале. Кроме репутации канала страдают и сами участники, которых начинают хейтить.

К Елизавете Трофимовой во время слепых прослушиваний сначала развернулся Баста, а в последний момент — Егор Крид и Лобода. Баста предупредил девочку, что сейчас за нее развернется настоящая битва, поскольку она невероятно талантлива.

На сцену вышел Дмитрий Нагиев, решивший признаться, что ребенок «непростой».

«Когда повернулся один Вася, я подумал, что сейчас выйду на сцену и скажу: "это дочка Сережи Трофима". Но вы вдруг поворачиваетесь втроем. И как нам доказать опять, что вы повернулись, потому что это талантливый человек стоит, а?», — сказал Нагиев.

Он отметил, что Трофим даже боялся показаться на глаза наставникам, чтобы не пошли слухи, что он как-то повлиял на их выбор.

Баста в свою очередь предупредил Елизавету Трофимову, чтобы она была готова к волне негатива, но не обращала ни на кого внимания, а занималась талантом.

Егор Крид тоже поддержал девочку. «Так получается, что дети известных родителей — хейта будет много, но хейт — это прекрасно. Поэтому наслаждайся», — сказал он.

Елизавета Трофимова поблагодарила всех наставников и решила выбрать команду Крида.