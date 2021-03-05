Диетолог подсказала правильный способ есть блины

Блинами на Масленицу лучше наедаться небольшими порциями в течение всего дня, а не есть их «до отвала» в одно время, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Если вы хотите поесть блинов с начинкой, лучше распределить это по времени: на два-три приема пищи. Можно есть их вместо основного блюда — с капустой, с рыбкой. Они дают насыщение на длительное время», — пояснила Соломатина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Также диетолог призвала быть осторожными со сладкими блинами. По ее словам, они сравнимы с сахаром по калорийности и воздействию на организм, а начинки усиливают этот эффект. Кроме того сладкий блин не принесет чувство долгого насыщения.

Соломатина посоветовала снизить количество масла во время жарки блинов или не добавлять его совсем. Она отметила, что это русской национальное блюдо — калорийная и жирная пища, приготовление которой можно сделать более здоровым.