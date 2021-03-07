Российские банки ужесточили выдачу кредитных карт

Российские банки резко ужесточили выдачу кредитных карт — в январе 2021 года положительный ответ был дан только на 28% заявок, сообщает бюро кредитных историй «Эквифакс».

В январе количество выданного «пластика» сократилось на 45% по сравнению с декабрем и на 17% по сравнению с январем прошлого года — до 578 тысяч кредиток.

«Снижение выдачи кредитных карт в январе обусловлено двумя основными факторами: в первую очередь, сезонностью, а во вторую — консервативными подходами кредиторов», — приводит РИА Новости слова гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина.

По его словам, показатель по одобрению кредиток в январе стал минимальным уровнем за несколько лет.

Россияне же, которым кредитная карта все-таки была одобрена, забирают их с большим ажиотажем, чем ранее, сообщили в компании.